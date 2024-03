Anwohnerin ist empört Stark beschnittener Baum erhitzt Gemüter

„Der Baum war ein Prachtexemplar und uralt. In seiner Krone saßen immer zahlreiche Vögel“, erinnert sich die Alpenerin Benedikta Nickl zurück. Sie spricht von einem uralten Walnussbaum, der an der Rathausstraße 60 steht. Doch im Februar kam dann der Schock für Nickl. „Es rückten Arbeiter mit einem Kran an und fingen an, den Baum zu beschneiden“, so die Anwohnerin. Zuerst machte sie sich nicht allzu viele Sorgen, denn ein Schnitt war bis zum 29. Februar zulässig, und noch brüteten auch keine Vögel in den groß verzweigten Ästen. Doch schnell habe Nickl gemerkt, dass der Baum doch mehr geschnitten wurde, als gedacht. „Das war kein Lichtungsschnitt mehr, das war eine absichtliche Zerstörung“, sagt Nickl erbost.