Einsatz der Feuerwehr In Veen brannte ein Aufsitzrasenmäher

Alpen-Veen · Der Motor des Aufsitzrasenmähers war an der Dickstraße in Veen in Brand geraten. Die Einheiten Alpen und Veen der Freiwilligen Feuerwehr waren ab Dienstagabend im Einsatz.

04.06.2024 , 14:03 Uhr

Im Einsatz waren die Einheiten Alpen und Veen der Freiwilligen Feuerwehr. Foto: dpa/Marijan Murat

Von Silvia Decker

Am Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Alpen um 18.19 Uhr aufgrund eines brennenden Aufsitzrasenmähers an der Dickstraße in Veen alarmiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Einheiten Alpen und Veen sei das Feuer des Motors des Aufsitzrasenmähers durch den Eigentümer bereits nahezu gelöscht gewesen, teilt die Freiwillige Feuerwehr Alpen mit. Mittels Kleinlöschgerät führten die Feuerwehrleute noch letzte Löscharbeiten durch. Abschließend sei der Aufsitzrasenmäher mit einer Wärmebildkamera kontrolliert worden.

