Feuerwehreinsatz in Alpen Brandmeldeanlage löst falsch aus

Ein technischer Defekt hat am Mittwochmorgen dazu geführt, dass eine Brandmeldeanlage in der Bruckstraße in Alpen auslöste. Um 6.35 Uhr sei deswegen die Freiwillige Feuerwehr Alpen alarmiert worden, die mit den Einheiten Veen und Alpen ausrückte. Vor Ort kontrollierten die Feuerwehrleute unter Atemschutz den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei habe es keine Feststellung gegeben, so dass der Einsatz wieder beendet werden konnte, teilt die Freiwillige Feuerwehr Alpen mit.