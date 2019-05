Bauen in Alpen : Am Mühlenturm: Baustelle sorgt kurzzeitig für Stress

Alpen Weil die Anlieferung der Betonteile für den Keller nicht über die Rathausstraße erfolgen kann, gibt es kurzfristig Beeinträchtigugnen für die Nachbarschaft.

Am Donnerstag, 2. Mai, werden ab circa 6 Uhr für das Bauvorhaben gegenüber dem Aldi-Parkplatz an der Rathausstraße Betonfertigteile geliefert, um das Kellergeschoss für das Objekt, in dem 13 barrierfreie Wohnzungen entstehen, zu fertigen. Aus technischen Gründen wie auch zur Sicherung des Verkehrsflusses ist es nicht möglich, alle Materialien über die Rathausstraße anzuliefern, teilte die Verwaltung jetzt mit. Bauunternehmer Peter Werle bitte um Verständnis, dass sowohl der Autokran als auch diverse Lkw Bauteile über die Straße Am Mühlenturm anliefern und Aufstellung nehmen.