Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Alpen Baum stürzt auf Telefonleitung

Durch teils starke Sturmböen stürzte am Sonntag ein Baum in Alpen um. Der Baum sei auf eine Telefonleitung am Giesenacker gefallen, teilte die Freiwillige Feuerwehr Alpen mit. Sie war ab 11.32 Uhr mit den Einheiten Alpen und Menzelen im Einsatz. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe ein weiterer bereits gebrochener Ast ebenfalls nah der Leitung gehangen, so die Feuerwehr. Mittels Drehleiter wurden Ast und Baum mithilfe einer Kettensäge zerkleinert. Anschließend wurde die Straße geräumt.