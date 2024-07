46. Veener Ferienfreizeit Mit dem Rad geht es ins Ferienlager

Das 46. Veener Ferienlager steht in den Startlöchern. In diesem Jahr ist Ziel der Reise das in den Niederlanden gelegene Wekerom. Mit im Gepäck der Lagerleiter sind dann neben vielfältigem Bastelmaterialien und Spiel- und Sportgeräten auch mehr als 100 Fahrräder, denn die Provinz Gelderland, in der Wekerom liegt, ist bekanntlich ein Paradies für Radfahrer.