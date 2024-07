Musik in Alpen Jazz unter freiem Himmel kam gut an

Nach der Sommerpause geht es am Sonntag, 6. Oktober, mit der nächsten Veranstaltung des Musik- und Literaturkreises weiter. Dann singen „The Gregorian Voices“ ab 17 Uhr in der Evangelischen Kirche. Sie waren zuletzt 2017 dort zu Gast. Karten sind erfahrungsgemäß sehr begehrt. Der Vorverkauf zum Konzert startet am Montag, 23. September, bei der Information im Rathaus Alpen und bei der Sparkasse in Alpen.