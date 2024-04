Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Auto in Alpen brannte völlig aus

Am Freitag brannte in den frühen Morgenstunden an der Rheinberger Straße in Alpen aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto nebst Carport. Der 25-jährige Halter des BMW 116, der sein Fahrzeug unter dem Carport im Hinterhof des Einfamilienhauses abgestellt hatte, sei zunächst durch einen lauten Knall aufmerksam geworden, teilt die Polizei mit. Kurz darauf habe der Mann den Brand des Fahrzeuges bemerkt und verständigte die Polizei und die Feuerwehr. Diese wurde um 2.19 Uhr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit den Einheiten Alpen und Veen aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Flammen auch den Carport erfasst. Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute vor. Zum Löschen kam auch Löschschaum zum Einsatz. Dennoch brannte das Fahrzeug völlig aus. Der Carport wurde auch beschädigt. Zur Sicherheit sei nach dem Löschen des Brandes auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz gekommen, um etwaige Glutnester zu lokalisieren, teilt die Feuerwehr Alpen mit. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Stelle an der Rheinberger Straße durch die Feuerwehrleute abgesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.