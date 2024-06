Sport in Alpen Ein Lauf für Vielfalt und Inklusion

„Noch allzu oft werden Menschen mit Behinderungen, ganz gleich welcher Art, in unserer Gesellschaft ausgegrenzt oder nicht richtig integriert“, berichtet Süleyman Kuzguncu. Der Vorsitzende des Braunschweiger Laufclubs, der mittlerweile seit drei Jahren am Niederrhein wohnt, hat mit einer ähnlichen Veranstaltung, die der Braunschweiger Laufclub in seinem Heimatort veranstaltet hat, bereits sehr gute Erfahrungen gemacht. Nun möchte er gemeinsam mit Michael Johanning, dem Leiter des Lern- und Therapiezentrums Gelderland, bei dem Kuzguncu für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, diesen Lauf an den Niederrhein holen.