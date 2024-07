Filmschauplätze NRW Alpener Rathausplatz wird zum Open-Air-Kino

Info

Start Los geht es am Samstag, 13. Juli, auf dem Rathausplatz in Alpen ab 19 Uhr. Hier wird der Kurzfilm „Bloom“ und danach „Asterix & Obelix im Reich der Mitte gezeigt.

Weitere Orte Weiter geht es am Dienstag, 16. Juli, in Monschau auf dem Marktplatz mit „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“. Am Mittwoch, 17. Juli, gibt es in Aachen auf dem Campus-Gelände „Marie Curie – Elemente des Lebens“ zu sehen und am Freitag, 26. Juli, in Ahlen auf dem Marktplatz den Film „Wochenendrebellen“. Freitag, 9. August, wird im Bottroper BernePark „Der Rosengarten von Madame Vernet“ zu sehen sein. Geschlossen wird das Ganze am Sonntag, 18. August, in Petershagen an Büschings Mühle mit dem Film „Enkel für Fortgeschrittene“.