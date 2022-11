Baum in Veen gefällt : Die alte Linde in Veen landet im Heizofen auf dem Bauhof

Der Baum auf der Dorfstraße ist tot und wird jetzt verbrannt. Foto: jas

Alpen/Veen Mein Freund der Baum in Veen ist tot. Seit fast einer Woche steht die alte Linde nicht mehr da, wo sie viele, viele Jahre fest verwurzelt gestanden hat: im kleinen Kreisel mitten auf der Dorfstraße. Um 8 Uhr morgens rückten drei Männer in Orange am Bauhof aus und ließen im Krähendorf die Kettensäge kreischen.

Die alte Linde sei nicht mehr standsicher gewesen, hatten Fachleute bei einer Baumkontrolle diagnostiziert, deswegen habe der als Baum fallen müssen. Zu gefährlich. Aus Verkehrssicherungsgründen, wie es auf Nachfrage emotionslos aus dem Rathaus hieß.

Warum die Standfestigkeit des stattlichen Baumes mitten im Krähendorf nicht mehr gegeben ist – allgemeine Altersschwäche, Fäulnis oder so –, bleibt eine offene Frage. Auch wie lange die stolze Linde dort gestanden hat, wusste dort niemand so genau.

Was mit ihr jetzt passiert, konnte Friedhelm Schmitz vom Bauhof dagegen fraglos beantworten: Das sogenannte Dünnholz habe man geschreddert, der Stamm werde zum Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof nach Kamp-Lintfort transportiert. „Die machen daraus Hackschnitzel. Und die kommen zurück zum Heizkraftwerk des Bauhofes auf der Bönninghardt und werden hier klimafreundlich verfeuert. Regionale Kreislaufwirtschaft im Baum-Krematorium quasi.

Ludger Funke, Leiter des Fachbereiches Ordnung, versicherte, dass an der Stelle, wo die alte Linde gestanden hat, ein neuer Baum gepflanzt werde. Der braucht natürlich seine Zeit, um einmal so mächtig zu werden wie sein Vorgänger.

(jas)