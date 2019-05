Gottesdienst : Alpenmusik live im Gottesdienst

Info

Kirche Der Gottesdienst mit viel Musik findet am Sonntag, 26. Mai, um 10 Uhr, in der Evangelischen Kirche Alpen statt. Es wird wegen der Live-Übertragung im Radio auf WDR 5 empfohlen, rechtzeitig in der Kirche zu sein. Das Pfarrer-Ehepaar Heike und Hartmut Becks wird diesen besonderen Gottesdienst gemeinsam gestalten.

Gemeindehaus Im Anschluss an den Gottesdienst in der evangelischen Kirche wird im evangelischen Gemeindehaus gleich neben der Kirche (An der Vorburg) eine Ausstellung zu dem streitbaren Theologen Karl Barth eröffnet. Auch dazu wird eingeladen.