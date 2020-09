Einzelhandel in Alpen : Modespaß in großen Größen

Modespaß in großen Größen

Einzelhandel in Alpen

Alexandra Kästner ist selbst 1,80 Meter groß. Nun eröffnet sie mit Steelevoll by Alexa ein Geschäft für lange und kurvige Frauen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Alexandra Kästner eröffnet am Samstag an der Alpener Lindenallee ein Modegeschäft für lange und kurvige Frauen. Dänische Marken bestimmen das Sortiment. Beratung ist der Inhaberin wichtig.

Junge dänische Mode in großen Größen, entworfen für lange Menschen, ist in das Alpener Ladenlokal an der Lindenstraße 9 eingezogen. Inhaberin Alexandra Kästner (49) hat sich damit einen Traum erfüllt. Mit einer Körperlänge von 1,80 Metern kennt sie die Herausforderung selbst, die das Thema Bekleidung mit sich bringt.