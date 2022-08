Veener Orchester in Ginderich : Akkordeon-Konzert mit Kaffeeduft

gINDERICH/VEEN Veener Orchester begeistert sein Publikum unter freiem Himmel auf dem Hof der Schule in Ginderich. Die Freude war aber gegenseitig.

Der Schulhof der ehemaligen Grundschule in Ginderich wurde am zurückliegenden Sonntag in ein kleines Außen-Café verwandelt. Gemütliche Sitzgruppen, ein reichhaltiges Kuchenbüffet und duftender Kaffee luden bei bestem Sommerwetter zum Verweilen ein. Anlass für den einladenden Aufbau war der Besuch des Akkordeonorchesters (AOV) aus der Nachbarschaft in Veen.