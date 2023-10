Traditionelle Landwirtschaft begeistert Ackern mit ein, zwei PS und ohne Abgase

Zwei bis drei Mal im Jahr veranstaltet die IGZ auf landwirtschaftlichen Flächen in Nordrhein-Westfalen ein Ackertraining. Auch in Veen gab es viele Leute, die am Feldesrand zugeschaut und fachgesimpelt haben. Mancher dürfte sich vom Alter her noch gut an das Lied vom Bauern erinnern, der im Märzen die Rösser anspannt, um seine Felder und Wiesen zu pflügen und zu eggen und dann im Sommer das Korn zu mähen.