Neuer König in Alpen an Pfingstsonntag Eine Abiturientin begeistert die Junggesellen

Der Junggesellenschützenverein Alpen ist ein exklusiver Männerklub. Nun bringt eine junge Frau eine ganz neue Note ins Spiel. Johanna Paul (18) hat das Bild gemalt für das Plakat, mit dem die Jungschützen im öffentlichen Raum für ihr großes Fest werben, das traditionell an Pfingsten gefeiert wird. Damit neigt sich eine Ära ihrem Ende zu. Hubert Scheeren, schon lange Ehrenpräsident der Junggesellen, hat mehr als drei Jahrzehnte Jahr für Jahr mit viel Akribie ein Alpener Motiv auf die Leinwand gezaubert – als ansprechenden Blickfang für den Festreigen an und nach Pfingsten. Vorgestellt hat er seine Werke meist in speziellem folkloristischen Outfit: in krachlederner Hose, blauer Jeansjacke und ohne Socken.