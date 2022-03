Konzertlesung am 24. April in der Evangelischen Kirche Alpen : Abend voller Humor, Herz und Hirn

Konzertlesung am 24. April in der Evangelischen Kirche Alpen

Alpen Das Menzelener Ehepaar Judy Bailey und Patrick Depuhl präsentiert am Sonntag, 24. April, in der Evangelischen Kirche Alpen Songs und Texte.

Zu Beginn seiner Veranstaltungsreihe hält der Musik- und Literaturkreis Alpen am Sonntag, 24. April, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche einen Leckerbissen bereit. Unter dem Titel „Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ präsentieren Judy Bailey und Patrick Depuhl aus Menzelen einen Dialog mit Songs aus voller Seele und Texten zwischen Leicht- und Tiefsinn.

Judy Bailey blickt zurück auf Sklaverei und Rassismus, aber findet ebenso Lebensmut und -freude in ihrer Heimat Barbados. Patrick entdeckt unglaubliche Familiengeheimnisse in einem Lebensborn-Heim der SS. „Es wird klar: Es lohnt sich, hinter die Fassaden zu blicken und eine Welt zu entdecken, in der es immer wieder wichtig und wundervoll ist, einander von Mensch zu Mensch zu begegnen“, so Depuhl.