Brauchtum in Alpen Schützen auf der Hei ermitteln ihren neuen König

Im Gespräch mit unserer Redaktion berichten Hendrik Betten, erster Vorsitzender der Bürgerschützen, Stefan Schoofs, erster Schriftführer, und Michael Elbers, zweiter Schriftführer, über den bevorstehenden großen Tag. „Früher fand das Königsschießen an einem Sonntag statt, doch es gab immer weniger Zuschauer.“ Das habe auch an der Tatsache gelegen, dass viele Bönninghardterinnen und Bönninghardter am nächsten Montag wieder arbeiten mussten. „Allzu lange konnte da nicht gefeiert werden“, so der erste Vorsitzende.