Streit zwischen Bürgerin und Gemeinde in Alpen Kleinkrieg an der Dornenhecke

Keiner hat die Absicht, einen Dornenhecke zu schneiden. Ein skurril anmutender Grenzstreit in Alpen droht sich zum Spaltpilz auszuweiten und vor Gericht zu landen. Es gibt bereits politische Verwicklungen. Grün des Anstoßes ist ein wild vor sich hinwuchernder Streifen in einem Vorgarten in einem Wohngebiet mitten in Alpen – im vermeintlichen Niemandsland.