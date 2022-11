Einzelhandel in Alpen : Dem Alpener Werbering droht das Aus

Einzelhandel in Alpen

Alpen Alpener Kaufmannschaft schlägt Alarm. Außerordentliche Mitgliederversammlung soll Mitte Dezember Klarheit bringen. Gesucht wird ein neuer Vorstand. Eins steht wohl fest: Die alte Führung hört auf, definitiv.

Den Alpener Werbering gibt es bereits ein halbes Jahrhundert. Doch aktuell hakt es an allen Ecken und Enden. Jetzt droht sogar das Aus. Der Vorstand hat die noch 80 Mitglieder für Donnerstag, 15. Dezember, um 19 Uhr zur außerordentlichen Versammlung in die Gaststätte zum Dahlacker eingeladen, bei der über die Zukunft des Vereins beraten werden soll. „Wir stehen für ein aktives, frohes Alpen“ – der Leitspruch gilt seit Gründung des Werberings 1973. Seither organisierten die Mitglieder gemeinschaftliche Werbung und zahlreiche Veranstaltungen, um Alpen als Einkaufsort voran zu bringen.

Schon länger zeigt die Kaufmannschaft Abnutzungserscheinungen: „Verschiedene Vorstände haben unermüdlich, aber eher erfolglos versucht, den Werbering am Laufen zu halten und auf moderne Beine zu stellen“, beklagt der Vorsitzende Werner Paduch. Er übt das Amt kommissarisch aus, obwohl er sein Schuhgeschäft bereits vor Jahren aufgegeben hat. Er beklagt nicht nur mangelnde Unterstützung: „Leider hat es auch Angriffe gegeben, weil die geleistete Arbeit nicht jedem gefallen hat.“ Kritik sei immer gut, solange sie konstruktiv und nicht persönlich sei.

Der noch amtierende Vorstand wird nicht zur Wiederwahl antreten. Spätestens bei der Hauptversammlung im kommenden Jahr sei Schluss. Einzelne Vorstandsmitglieder würden sogar über einen sofortigen Rücktritt nachdenken, so Paduch. Trotz direkter Ansprache scheine es momentan nicht möglich zu sein, für die Zukunft einen handlungsfähigen Vorstand sicherzustellen. Dabei unterstütze die Verwaltung den Werbering seit über einem Jahr personell.

Dabei passiert in Alpen gerade eine ganze Menge. „Abgesehen vom Baustellen-Chaos sehen wir die Perspektive positiv“, so der Ehrenvorsitzende Hans Bongen: „Wenn Rossmann eröffnet, stärkt das den Ortskern immens.“ Die neuen Straßen und das geplante Handelszentrum auf dem Ex-Feuerwehrgelände würden für weiteren Auftrieb sorgen. „Wir gehen fest davon aus, dass die Gemeinde hier gute Entscheidungen getroffen hat“, so Bongen.