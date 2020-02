Bildungsprojekt in Rheinberg : Aldi-Azubis übernehmen die Filial-Leitung

Rheinberg In einem vierwöchigen Projekt tragen die Auszubildenden die Verantwortung für Warenbestellungen, über die Organisation bis hin zur Personal-Einsatzplanung.

Vier bis fünf sind in der Regel in einer Schicht im Einsatz. Einer davon ist Filialleiter/in. Eine Aufgabe, die reihum wechselt. Wichtig ist, dass jeder Azubi in dem vierwöchigen Projekt mindestens an drei Tagen die Hauptverantwortung innehat. Im Vorfeld ist der Nachwuchs zwar bestmöglich auf die Situation vorbereitet worden, die nötige Erfahrung allerdings fehlt noch. „Das betrifft zum Beispiel die Warenbestellung. Der Umsatz ist nicht an jedem Tag gleich. Freitage, Samstage und unsere Aktionstage sind besonders intensiv“, erklärt Schumacher.