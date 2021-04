Aktion von Polizei und Volksbank Niederrhein : Checkliste soll vor Enkeltrick warnen

Alpen/Kreis Wesel Mehrmals pro Woche versuchen Betrüger, andere Menschen mit einem Trick hereinzulegen und um ihr Geld zu bringen. Polizei und Volksbank Niederrhein wollen es den Kriminellen schwerer machen – mit einem speziellen Briefumschlag.

Die Polizei im Kreis Wesel und die Volksbank Niederrhein starten eine Kooperation, um vor allem ältere Menschen besser vor Betrügern zu schützen. Dafür haben sie einen Briefumschlag mit einer Checkliste drucken lassen. Das Papier kann einem Kunden überreicht werden, wenn er einen ungewöhnlich hohen Geldbetrag von seinem Konto abheben will und der Bankberater den Verdacht hat, dass der Kunde auf einen Betrüger hereingefallen ist. In der Checkliste stehen deshalb Fragen wie „Sollen Sie das Geld noch heute übergeben?“ oder „Sollen Sie das Geld an eine unbekannte Person übergeben?“. Wenn der Kunde zwei der sechs Fragen mit Ja beantworten kann, soll er vorsichtshalber die Polizei rufen.