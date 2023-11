So klingt der Herbst Akkordeonorchester Veen und Kirchenchor Cäcilia Bönninghardt gaben gemeinsames Konzert

Das Motto „Herbsttöne“ war trefflich gewählt. So bunt wie die Blätter im Herbst an den Bäumen hängen, so vielfältig war die Musik. Unter Leitung von Heinz-Theo Baumgärtner bewies der Kirchenchor, dass er nicht nur sakrale Musik im Repertoire hat, sondern auch ganz weltlich auftritt. Mit Melodien von Rock über Pop bis hin zur 9. Symphonie in d-Moll von Ludwig van Beethoven – besser als Europahymne bekannt – begeisterten die Sängerinnen und Sänger das Publikum.