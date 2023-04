Trainingslager in der Akademie Klausenhof Veener Akkordeon-Orchester hat mit einem Profi geprobt

Was im Sport fast schon gang und gäbe ist, steht auch für das Akkordeonorchester Veen (AOV) regelmäßig auf dem Spielplan, um jeden und jede besser zu machen und auch das Team-Spiel für den musikalischen Auftritt zu stärken. Das geht am besten im Trainingslager. Fast alle aktiven Spielerinnen und Spieler des AOV haben sich ein Wochenende lang in die Akademie Klausenhof in Hamminkeln-Dingden zurückgezogen, um neue Lieder einzustudieren, an bekannten Stücken zu feilen und ausgiebig Zeit auf verschiedene Techniken der Musik zu verwenden.