Akkordeonorchester Rheinberg : Weihnachtskonzert für Kinder in Not

Spenden Das Akkordeonorchester hat bereits Spenden für die Deutsche Krebshilfe oder die Bosnienhilfe gesammelt. „Dieses Mal haben wir für die Aktion Lichtblicke gesammelt“, so Burglind Tepner. Lichtblicke unterstützt Kinder und Jugendliche in NRW, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind.