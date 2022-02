Musikalische Erziehung in Alpen : Akkordeon-Orchester verschickt herzliche Grüße

Alpen Der Vorstand nimmt den Valentinstag zum Anlass, um sich bei den Mitgliedern für die Treue zu bedanken, und hofft, dass bald wieder Proben in Präsenz möglich sein werden.

AOV – die drei Initialen stehen für das Akkordeonorchester Veen, das einzige seiner Art in der Gemeinde Alpen. Es musiziert mittlerweile seit mehr als 50 Jahren. Pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar haben die Mitglieder im AOV-Vorstand allen aktiven Akkordeon-Spielerinnen und -spielern ein Valentinsherz nach Hause gebracht. Über 44 Herzen, die sagen sollten: „Wir haben euch nicht vergessen!“ Die herzlichen Grüße vom AOV sind bei den Musikerinnen und Musikern zwischen Düsseldorf und Emmerich-Hüthum angekommen.

Sollte nicht gerade das Coronavirus die Proben behindern, treffen sich die Aktiven jeden Mittwoch um 20 Uhr in der Vereinsgaststätte „Zur deutschen Eiche“ in Menzelen-Ost und proben für die zahlreichen Auftritte in der Region zwischen Emmerich und Düsseldorf. Regelmäßig werden auch Orchester-Fahrten zum Beispiel nach Oberstdorf, zur Bundesgartenschau in Heilbronn oder nach Ruhla in Thüringen unternommen.