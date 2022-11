Akkordeon-Orchester Veen : Ein zauberhaftes Konzert

Alpen-Veen Rund 200 Gäste ließen sich vom Spiel des Akkordeon-Orchesters Veen sowie von den Kunsttücken des Magiers Peter Vohralik verzaubern. Im Mittelpunkt des Konzertabends stand aber Bernd Zacharias, ein besonderer Jubilar.

So ist das im Krähendorf: zwei Anrufe, und die Sache ist geritzt: Weil das Pädagogische Zentrum zurzeit saniert wird, suchte Irmgard Höpfner als Vorsitzende des Akkordeon-Orchesters Veen (AOV) einen Ersatzsaal für ein Konzert und wurde auf dem Spargelhof Schippers fündig. Kostenfrei stellte man dem Orchester die Scheune zur Verfügung, und wie beim AOV üblich, war auch der Eintritt frei. Das war aber sicher nicht der Grund, warum geschätzte 200 Zuhörer und Zuhörerinnen sich am späten Sonntagnachmittag auf den Weg zu Schippers gemacht hatten: Es war und ist vielmehr die Liebe zum Akkordeon-Spiel, die auch den 25 Musikerinnen und Musikern anzumerken war. Unter dem Dirigat von Steffie van Bebber spielten sie sich in die Herzen des Publikums. Magier Peter Vohralik vervollständigte den zauberhaften Konzertabend.