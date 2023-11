Landwirtschaftsmesse Agritechnica Ackerbauspezialist Lemken holt in Hannover eine Silber-Medaille

Auf der „Spielwiese für Profifarmer“ ist jede Menge los. Lemken-Geschäftsführer Anthony van der Ley schaut von der Galerie des Messestandes aus genüsslich auf das wuselige Treiben unten auf die rund 2000 Quadratmeter große Fläche, wo die Farbe Blau dominiert. Die Agritechnica, die weltgrößte Leitmesse für Landwirtschaft in Hannover, hat sich nach vier Jahren Pandemie-Pause zurückgemeldet. Der Ackerbau-Spezialist aus Alpen hat wieder seinen Stammplatz in Halle 11 eingenommen. Mit 31 Exponaten – „so viele wie noch nie“ – und einer Hundertschaft an Leuten. Erfolgreich. Die modern gewandete Mannschaft – dunkle Hose, weißes Hemd, hellgrauer Blazer und modische weiße Sneaker – kehrt nach dem Schlussläuten am Samstag mit einer Silbermedaille im Gepäck an den Niederrhein zurück.