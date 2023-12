Streit um den Agrardiesel „Das Maß ist voll – die Streichung muss weg!“

Die Republik ist in Aufruhr. Jedenfalls da, wo das Land ist. Die Bauern sind wütend, was die Ampel in Berlin ihnen zumuten will, um ihr gewaltiges Loch im Bundeshaushalt zu stopfen. Die Stimmung ist geladen – auch bei den Bauern im ansonsten so fröhlichen Krähendorf Veen. Das hat die Alpener CDU-Spitze hautnah erfahren, die sich kurzfristig mit Johannes Paaßen, Vorsitzender der Veener Ortsbauernschaft, verabredet hatte, um sich ein genaueres Bild zu machen. Für Paaßen ist klar: „Die Pläne, beim Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte zu sparen, muss die Ampel schnell wieder fallen lassen.“ Ansonsten, da müsse er kein Prophet sein, stehe ein heißer Start ins neue Jahr bevor. „Nach allem, was ich so mitkriege, laufen die Vorbereitungen für einen wirksamen Protest auf vollen

Touren.“