Kommunalwahl 2020 : AfD tritt in Rheinberg zur Wahl an

AfD tritt in Rheinberg zur Wahl an

Rheinberg Auch „Die Partei“ tritt in Rheinberg an und stellt mit Renan Cengiz einen eigenen Bürgermeisterkandidaten. Insgesamt gibt es vier Bürgermeisterkandidaten: Neben Cengiz sind das Frank Tatzel (parteilos), Dietmar Heyde (Grüne) und Rainer Mull (FDP).

Die AfD hat ihre Wahlunterlagen im Stadthaus eingereicht und wird bei der Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, antreten. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellt die AfD nicht. Die Rechts-Partei hat für alle 20 Wahlbezirke in der Stadt Kandidaten für den Rat benannt. Die ersten drei Bewerber auf der Reserveliste sind Sebastian Nehnes (Wahlbezirk 8), Benjamin Erwig (9) und Ludwig Hahn (14). Die Aufstellungsversammlung der AfD für die Wahl des Rates hat bereits am 14. Juni im Livam Eventsaal in der Messe Niederrhein stattgefunden. In Xanten, Alpen und Sonsbeck steht die AfD am 13. September nicht zur Wahl. Das teilten die jeweiligen Wahlämter auf Nachfrage der Redaktion mit.