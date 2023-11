Dorfchronik mit alten Postkarten Adventsmarkt in der alten Schmiede in Menzelen-Ost

Der Kinderschutzbund veranstaltet mit dem Kirchturmrat der Pfarrgemeinde St. Walburgis an den zwei Tagen wieder die Aktion „Sternschnuppen“. Beide hoffen wie in den vergangenen Jahren wieder auf viele Besucher, die einen Wunschzettel kaufen und damit an Weihnachten Kinderherzen höher schlagen lassen in Familien, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Der Verein für Geschichte und Brauchtum richtet wieder eine große Tombola aus. Viele schöne Preise wurden zusammengetragen und gebastelt. Sie können über den Losverkauf gewonnen werden. Weiter bietet der Verein am eigenen Stand seine historischen Schriften zur Dorfchronik an. Rechtzeitig fertig geworden und nun auf dem Weihnachtsmarkt erstmals zu erwerben ist Heft Nr. 13 unter dem Titel „Postkarten zur Dorfgeschichte“. Parken kann man auf dem Marktplatz oder bei Bauer Thiemann am Mooßweg nahe der Schmiede.