Alpen.Home im Advent „Weihnachts-Mitsing-Ding“ für die Tafel

Es wird die Chance geben, das eine oder andere vertraute Lied mit vielen zu singen, ebenso die Gelegenheit, neue Lieder zu lernen. Es geht um rote Kerzen und weiße Winter, um Last Christmas und Back-Versuche, um Engel auf dem Feld und das Kind in der Welt, um Frieden, Licht und um Hoffnung, gerade in diesen herausfordernden Zeiten.