Inklusion am Arbeitsplatz : Wo Inklusion am Arbeitsplatz klappt

Christian Rolfsen, Produktdesigner Der 35-Jährige hat bei der Geburt einen irreparablen Schaden in der Schulter erlitten, die die Beweglichkeit des rechten Arms stark einschränkt. Trotzdem hat’s motorisch zur Ausbildung zum Technischen Zeichner gereicht. Danach war’s aber schwierig, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Über eine Leiharbeitsfirma kam der junge Mann aus dem niedersächsischen Bohmte vor acht zu Lemken und arbeitet seit 2013 als fest angestellter Produktdesigner im hochmodernen Technikcenter. Er ist so zufrieden mit dem Job, dass er sich in Alpen eine Wohnung genommen hat und nur das Wochenende in der Heimat verbringt. Ihm komme entgegen, dass er seine Arbeit nicht mehr mit dem Tuschstift, sondern mit der Maus am Bildschirm verrichten kann, sagte er. „Eigentlich wollte ich wie mein Vater Elektriker werden, aber das hat nicht geklappt.“ So sei der Job bei Lemken „ein Glück“. Foto: Fischer, Armin (arfi)