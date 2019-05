„Rheinberg summt los“ : Aktionstag für blühende Landschaften in Rheinberg

Die Stadt Rheinberg engagiert sich zunehmend für den Insektenschutz. Auch in den Wallanlagen bieten Wildblumen Nahrung und Lebensraum für Wildbienen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Am kommenden Samstag dreht sich bei „Rheinberg summt los“ am Stadthaus alles um das Thema Insektenschutz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dem Aktionstag „Rheinberg summt los“ vor und im Rheinberger Stadthaus am Samstag, 4. Mai, dreht sich alles um das Thema Insektenschutz. Geboten wird von 11 bis 15 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Info-Ständen, Ausstellungen und einer Exkursion.

Welche Pflanzen sind gut für Insekten? Wie sieht ein Garten aus, in dem sich auch Wildbienen heimisch fühlen? Und wie sollte eine gute Insektennisthilfe gestaltet werden? Seit gut einem Jahr treffen sich an Insektenschutz interessierte Menschen regelmäßig in Rheinberg, um Antworten auf diese und andere Fragen zu finden. Die Stadt Rheinberg und ihre Bürger sind der Initiative „Deutschland summt“ beigetreten.

Neben monatlichen Treffen gab es bereits mehrere Fachvorträge, Fahrradtouren, Besuche bei Imkern, Info-Stände auf dem Wochenmarkt, ein Kurs zum Bauen von Nisthilfen sowie verschiedene Pflanzaktionen.

In diesem Frühjahr will die Initiative zudem an prominenter Stelle zeigen, wie ansprechend eine insektenfreundliche Bepflanzung mit Wildkräutern aus der Region aussieht: Dafür werden die Beete vor dem Stadthaus umgestaltet. Das ist der Grund für den Aktionstag „Rheinberg summt los“.

Neben der Einweihung der bepflanzten Beete und den Informationen über die gewählten Pflanzen stehen viele weitere Themen auf dem Programm. Eröffnet wird der Aktionstag um 11 Uhr von Bürgermeister Frank Tatzel im Foyer des Stadthauses. Er stellt das Projekt „Das Foyer blüht auf“ vor und vergibt sogleich die erste Plakette für „Insektenfreundliches Gärtnern“ an die Schule am Bienenhaus in Millingen für die insektenfreundliche Schulumfeldgestaltung.

Darüber hinaus gibt es eine Ausstellung zu den durchgeführten Aktionen sowie von 11.30 bis 12.30 Uhr den Vortrag „Regionales Saatgut im eigenen Garten“ mit anschließender Diskussion im Raum 144 des Stadthauses. Von 12.30 bis 15 Uhr sind Kurzfilme zur Thematik Insektensterben im Raum 144 zu sehen. Auch Beispiele für gute Insektennisthilfen werden gezeigt. Der Naturschutzbund stellt sein Projekt „Schmetterlingsfreundliche Gärten“ vor, ein Bienenschaukasten und die Honigverkostung informieren über Honigbienen.

Schnell sein lohnt sich, denn am Aktionstag werden auch Regio-Saatgut und vorgezogene Sonnenblumenpflanzen verteilt. Info-Stände weiterer Initiativen runden das Angebot ab.

Im Anschluss an die Veranstaltung findet in Orsoy eine Exkursion auf der artenreichen Streuobstwiese des Naturschutzbundes statt. Die Leitung übernimmt Ludgera Geldermann. Treffpunkt für die Exkursion ist um 15.30 Uhr am Friedhof an der Bendstege in Orsoy.

(RP)