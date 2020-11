Menschen mit Behinderung in Alpen : Bildungs-Experte für Leute mit Handicap

Neuer Leiter der beruflichen Bildung bei der Lebenshilfe Niederrhein: Andreas Linssen, gelernter Industriemechaniker, hat vor 23 Jahren in der Werkstatt in Veen angefangen. Foto: Lebenshilfe

Veen/Niederrhein Der berufliche Weg von Andreas Linssen hat in der Lebenshilfe-Werkstatt in Veen begonnen. Nun ist der 50-Jährige verantwortlich für den Bereich der Berufsvorbereitung von Menschen mit Behinderung. Er freut sich auf die Aufgabe.

Stationen 1964 wurde die „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind – Kreis Rees und Wesel“ in Wesel gegründet. Erster Vorsitzender war Leo Pünnel. 1968 nahm die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in Groin mit 20 Beschäftigten den Betrieb auf. 1993 ging die Zweigwerkstatt in Veen mit 40 Leuten an die Arbeit. In beiden Werkstätten werden heute 280 Menschen mit Behinderung betreut.

Die Lebenshilfe mit Hauptsitz in Groin war dem jungen Mann aus der Nachbarschaft in Rees natürlich nicht unbekannt: „Die Werkstätten waren und sind Thema bei den Unternehmen in der Umgebung – auch da, wo ich vorher gearbeitet habe.“ Schon hier entdeckte Andreas Linssen seine Stärken als gefragter Ansprechpartner von Kollegen. Er wechselte in die Sozialwirtschaft und startete seine berufliche Karriere als Gruppenleiter in der Lebenshilfe-Werkstatt in Veen.