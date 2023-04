Abschlussfahrt der Sekundarschule Alpen Zehntklässler erleben unvergessliche Tage in der Toskana

Am folgenden Tag stand ein ganztägiger Ausflug in die malerische Stadt Florenz auf dem Programm. Die Schülerinnen und Schüler wurden zunächst per Audioguide von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit geführt, danach hatten sie Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Ein Eis in der Sonne mit Blick auf die Ponte Vecchio rundete diesen Tag ab.