Streit um den Sockel einer Kunststatue in Alpen Die Kirche im Dorf lassen im Konflikt um das Kunstwerk

Mehr als ein Jahr lang ist im Ortskern der Gemeinde Alpen kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Das Resultat des Stadtumbaus kann sich sehen lassen, auch wenn andere das anders sehen mögen. Dass sich am Ende am Kurfürstin-Amalie-Platz die Kirche und die Politik richtig in die Haare kriegen, mutet absurd an. Bei allem Verständnis für das ehrbare Anliegen, die Skulptur angemessen zu präsentieren. Es scheint dringend geboten, alle diplomatischen Kanäle zu aktivieren, um die Eskalation des Streits über ein paar gemauerte Steine zu stoppen, den Konflikt zu befrieden und einen versöhnlichen Weg aus dem Dilemma zu finden.