Stadtentwicklung in Alpen : Das Feld für das neue Alpen ist bereitet

Alpen Die Abrissarbeiten an der Ecke Lindenallee/Ulrichstarße und auf dem Willy-Brandt-Platz sind nahezu abgeschlossen. Bis aber die Wunden im Orstkern geheilt werden können, dauert‘s noch. Es sind noch Planungsfragen zu klären.

Die Bagger haben längst ganze Arbeit geleistet im Herzen von Alpen. Der Gasthof Zur Hoffnung gegenüber der Kirche St. Ulrich ist nur noch schöne Erinnerung. Und auch auf dem Willy-Brandt-Platz ist das alte Feuerwehrgerätehaus längst abgeräumt. Auf dem Grundstück türmen sich Schuttberge, Radlader wühlen im Erdreich. Zuletzt sind auch einige Bäume gefällt worden, die im Weg standen. An der Lindenallee nagt die Abrissbirne noch am alten Mehrfamilienhaus gegenüber der Volksbank. Wann aber hier auf der Mondlandschaft die neue Zeit beginnen kann und die Wunden geschlossen werden, ist noch weitgehend offen. Da sind die Behörden und auch die Politik noch am Ball, um rechtliche Hürden aus dem Weg zu räumen. Das kann an der Ecke Lindenallee/Ulrichstraße recht schnell gehen. Am Willy-Brandt-Platz aber braucht es sicher noch ein Weilchen länger.