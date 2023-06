Fotos Abiturienten des Amplonius-Gymnasiums freuen sich über Abi-Zeugnisse

115 junge Frauen und Männer haben am Rheinberger Amplonius-Gymnasium das Abitur bestanden. Am Freitag, 16. Juni, wurden ihnen in der Stadthalle in einem feierlichen Rahmen die Zeugnisse ausgehändigt. Das Abi-Motto lautet „Mario-Kart: Zwölf Runden gespielt und nichts gespeichert“. Schulleiter Marcus Padtberg kam als Super-Mario verkleidet auf die Bühne und sang ein Lied.