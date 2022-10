Abi-Jubiläum am Amplonius-Gymnasium Rheinberg : Lateinunterricht nach 50 Jahren

Rheinberg/Xanten Der Ort des Wiedersehens hatte Symbolcharakter: Bei den alten Römern in Xanten, genauer gesagt im Archäologischen Park (APX), traf sich der Abitur-Jahrgang 1972 des Amplonius Gymnasiums Rheinberg.

Von einst 34 AbsolventInnen konnten die Organisatoren Heinz Hoffmeyer, Ulli Schönhoff und Klaus Gietmann einen Großteil ausfindig machen. Letztendlich kamen 15 Ex-Amplonianer aus verschiedenen Ecken des Landes. Die weiteste Anreise hatte ein „Alt-Pennäler“ aus der Nähe von Eschwege im Osten von Hessen. Ein Wiedersehen mit ihrem früheren Lateinlehrer Joachim Knop klappte leider nicht; er musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Das Treffen kam so gut an, dass es in drei Jahren wiederholt werden soll, dann in Rheinberg mit einem „Klassenfoto“ auf der Treppe der alten Penne.