Stadt Rheinberg gab den Auftrag Kahlschlag an der Reithalle in Budberg

Der Baum ist mehr als ein meist groß gewachsenes Kind der Natur. Der Freund des Menschen ist ein Mythos. Spätestens wenn der Mensch Hand anlegt und der Freund fällt, erwachen Gefühle. Erst recht, wenn’s eine ganze Reihe Bäume ist, die ohne unmittelbar erkennbaren Grund abgeholzt werden. So herrscht im Umfeld der Reithalle in Budberg spürbare Aufgeregtheit, weil zur Rheinberger Straße (L 155) hin bis in den März hinein die Kettensäge ganze Arbeit geleistet und am Rande des Wäldchens auffällige Wunden zurückgelassen hat.