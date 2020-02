Einzelhandel in Alpen : Ein Magnet soll helfen

Alpen Der Rat will den Kaufkraftabfluss in Alpen etwas entgegensetzen. Er hofft auf einen Vollsortimenter mit Drogeriemarkt.

Dem Abwärtstrend wollen die Verantwortlichen am Willy-Brandt-Platz begegnen. Der eröffnet nach dem Abzug der Feuerwehr im Herzen des Ortes Potenzial. Hier soll ein Magnet angesiedelt werden, der Kaufkraft bindet und abgeflossene Ströme wieder zurückleitet. Dazu hat der Rat einen Wettbewerb für Investoren ausgelobt, die hier einen modernen Vollsortimenter in Kombination mit Wohnungen ansiedeln wollen. Nach Möglichkeit soll auch ein Drogeriemarkt dazukommen. Der erste Versuch hat nur einen Interessenten gelockt, in dieser Woche geht die Abgabefrist für den zweiten Anlauf zu Ende. Das Interesse sei diesmal größer. Man geht von Alternativen aus – also von einer Wahlmöglichkeit.