Abfallentsorgung für Rheinberger : Rabatt gibt es nur auf Sperrmüll und Grünschnitt

So sieht der Rabatt-Gutschein auf der Homepage der Stadt aus. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Rheinberger bekommen weiterhin Rabatt auf die Gebühren, wenn sie Sperrmüll und Grünschnitt beim Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort abgeben. Die Stadt Rheinberg bietet diesen Service in Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken