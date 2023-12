Zwischen Sonsbeck und Kamp-Lintfort Landwirte blockieren A57 mit Traktoren

In Sonsbeck sind am frühen Abend rund 50 Traktoren auf die Autobahn 57 gefahren und blockieren dort den Verkehr, indem sie beide Fahrspuren besetzen. Damit wollen die Fahrer, offenbar überwiegend Landwirte, gegen die von der Bundesregierung angekündigten Sparmaßnahmen protestieren. Die Organisatoren hatten die Aktion bis gegen 17 Uhr geheim gehalten. Auch die Polizei war offensichtlich nicht eingeweiht. Wie es hieß, wollten die Traktorfahrer bis zur Anschlussstelle auf der Autobahn fahren und sie dort wieder verlassen. Wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde in Wesel sagte, seien nicht nur in Sonsbeck Traktoren auf die Autobahn gefahren. Gleichzeitig gebe es Aktionen in den Kreisen Kleve und Viersen.