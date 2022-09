Zwei Verletzte : Schwerer Unfall auf A57 bei Alpen

Die A57 wurde zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Krefeld voll gesperrt. Foto: Feuerwehr Alpen

Alpen Zwei Fahrzeuge sind am Samstag auf der A57 bei Alpen in einen Unfall verwickelt worden. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Die Autobahn war am Vormittag in Richtung Krefeld vorübergehend komplett gesperrt.

Bei einem Unfall auf der A57 am Samstagvormittag sind zwei Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall bei Alpen beteiligt, wie die Feuerwehr mitteilt. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

Ein Rettungshubschrauber war auf dem nahe gelegenen Rastplatz für die Aufnahme der Verletzten gelandet. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel in Fahrtrichtung Krefeld komplett gesperrt.

(albu)