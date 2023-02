Grünschnittarbeiten A57-Anschlussstelle Rheinberg am Samstagmorgen gesperrt

Die Anschlussstelle Rheinberg zur Autobahn 57 in Fahrtrichtung Köln muss kurzfristig am Samstag, 4. Februar, zwischen 6 Uhr und 10 Uhr für rund eine Stunde gesperrt werden. Das teilte die Autobahn GmbH am Freitag mit. Es müssen Arbeiten am Bankett durchgeführt werden, erklärte das Unternehmen.