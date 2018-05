Alpen: 90 Jahre im Dienst von Elektro Schmitz

Alpen Der Elektrofach-Betrieb in Alpen ehrt drei verdiente Jubilare. Schon im November folgt bereits das nächste Jubiläum. Dann blickt der Handwerksbetrieb auf die 85-jährige Geschichte zurück.

In diesem Jahr kann man bei Elektro Schmitz gleich mehrere Jubiläen feiern: Seit 40 Jahren ist Dieter Kallweit als Radio- und Fernsehtechniker in dem Alpener Unternehmen an der Rathausstraße tätig. Dafür wurde er jetzt mit der silbernen Medaille der Handwerkskammer Düsseldorf ausgezeichnet. Sie wurde überreicht von Harry Hüther, Obermeister der Innung für Elektrotechnik im Kreis Wesel.