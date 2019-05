BDKJ Rheinberg : 72 Stunden bis zum großen Ziel

Rheinberg Kommunionkinder, Messdiener, Firmlinge, die Katholische Junge Gemeinde, Pfadfinder und Jungschützen aus den Schützenbruderschaften sind ab Donnerstag bei der Aktion des BDKJ mit dabei.

Drei Tagen sollen reichen: In dem Zeitraum will der Rheinberger BDKJ etwas anpacken, das viele Jahre halten soll und für die Orte und die Menschen einen Mehrwert hat. In insgesamt neun Orten wird die 72-Stunden-Aktion umgesetzt: Alps­ray, Annaberg, Borth, Budberg, Millingen, Rheinberg, Orsoy, Ossenberg und Wallach. Gestartet wird aber an einem Ort: am Rheinberger Marktplatz vor der St.-Peter-Kirche. Von da aus geht die Aktion los.

Last but not least: Am Annaberg wird zusammen mit Katrin Duda musiziert. Die Jugendlichen wollen selbst Trommeln bauen und lernen, wie man die Trommel spielt. Und sie dürfen Instrumente der Big Band Niederrhein austesten. Bei einem Abschlusskonzert nach der 72-Stunden-Aktion zeigen sie, was sie in der Zeit gelernt haben.