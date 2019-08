50-jähriges Bestehen : Jugendgruppe Bönninghardt feiert „Juboläum“

Bönninghardt Zum 50-jährigen Bestehen des Bönninghardter Vereins steht ein Oktoberfest an.

Der traditionelle Weg in die Gruppe ist der, dass man als Schulkind an den Gruppenstunden teilnimmt und im Jugendalter in die Betreuer-Rolle hineinwächst. Manche übernehmen später sogar Verantwortung in der Vereinsleitung.