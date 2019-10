Vortrag in Alpen : Erschreckende Bestandsaufnahme zum Thema Kindesmisshandlung

Alpen Der Kinderschutzbund Alpen, der 40 Jahre alt geworden ist, hatte Hans-Josef Hackstein zu einem Vortrag eingeladen. Er plädierte für eine höhere Aufmerksamkeitskultur.

Hans-Josef Hackstein forderte bei seinem Vortrag zum 40-jährigen Bestehen des Ortsverbandes Alpen im Kinderschutzbund eine intensivere Aufmerksamkeitskultur, wenn es um Gewalt an Kindern und Jugendlichen geht. Obwohl Kindesmisshandlung – auch Schläge – unter Strafe stehen und Sachverständige, Praktiker und auch der Kinderschutzbund immer wieder auf die zerstörende und entwürdigende Form von Erziehung hinweisen, scheine ein durchgreifender Erfolg nicht in Sicht.

Detailreich und zum Teil drastisch machte der Referent, vier Jahrzehnte Dozent an der Johannes-Kessels-Akademie in Gladbeck, bewusst, was Kindern angetan wird, wenn sie nicht genügend Nahrung bekommen, massive Verletzungen aufweisen, in unhaltbaren hygienischen Zustände leben und bei Krankheit nicht behandelt werden. Auch psychische Gewalt an Kindern kenne scheinbar keine Grenzen. Dazu zählt der Referent häufige Demütigungen, Einschüchterung, Isolation und Nichtbeachtung, die sich über Wochen hinweg ziehen können. Auch Erniedrigungen wie „Du bist lediglich ein Unfall“ oder „Du bist nichts, kannst nichts, wirst nichts“ würden sich verheerend auf die psychische Entwicklung von Kindern auswirken.